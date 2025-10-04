El inicio de los eventos de Bat Weekend fue un éxito, ya que cientos de personas acudieron a Santa Eulalia para participar en la Callejoneada, en la que también fue brindada una experiencia cultural.

El evento es realizado entre la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Presidencia Municipal de Aquiles, así como con el apoyo de Delicias y Chihuahua. En esta ocasión los asistentes recorrieron las calles y callejones del pueblo de Santa Eulalia.

En la inauguración fue destacado el apoyo de la alcaldesa, Teresa Erives, ya que ha impulsado las acciones para promover el cuidado de las atracciones turísticas, como la Cueva de los Murciélagos.

Estas actividades continuarán este día con el evento Guardianes de la Noche, el cual será efectuado en el Campus Uno de la Uach, frente a la Facultad de Filosofía y Letras a partir de las 5 de la tarde, en donde habrá actividades educativas y observación astronómica.