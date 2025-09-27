Con importantes avances en materia de mujeres, educación y atención a los más vulnerables, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rindió su informe de actividades ante la presencia de más de 20 mil juarenses.

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar estuvo como invitado a la ceremonia y resaltó que esta visita de rendición de cuentas reitera el enorme compromiso de la presidenta con esta ciudad, la cual ha tomado en cuenta desde antes del inicio de su gobierno.

El alcalde aprovechó la visita presidencial para hacer entrega de un obsequio de artesanías hechas por diversos Grupos Originarios radicados en la frontera y extenderle un agradecimiento a la Presidenta de México por su presencia en la ciudad.

La presidenta Claudia Sheinbaum, a lo largo de más de una hora dio muestra de su gobierno y los importantes avances que ha logrado a un año de trabajo especialmente en la frontera.

Entre ellos destacó la próxima apertura de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), los cuales cinco de ellos serán inaugurados próximamente en Juárez gracias a la colaboración del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Dijo que estos espacios le hacen justicia especialmente a las mujeres trabajadoras de la industria maquiladora y a quienes no cuentan con un lugar seguro para el cuidado de sus hijos.

En materia de educación habló de la beca escolar Rita Cetina, la cual beneficia de forma universal a estudiantes de secundaria y en Juárez la construcción de un plantel de preparatoria para más de mil estudiantes.

Otro de los impulsos de su gobierno ha sido la vivienda digna para todos y destacó la construcción de casas, programa que también ha sido impulsado por el Gobierno Municipal en la adquisición de predios.

“Porque somos un gobierno del pueblo y para el pueblo de México y para nadie más y tenemos una máxima que dice: por el bien de todos, primero los pobres”, destacó.

Dijo que a nivel estatal se contará con un equipo de apoyo permanente que se dedicará a la repavimentación de las carreteras federales, además de la creación de 16 caminos artesanales en la Sierra Tarahumara y la actual modernización de la aduana aquí en Juárez.

Se trabaja en un programa de tecnificando de distrito de riego, que permitirá un mejor aprovechamiento del agua, particularmente beneficioso para la zona rural del estado y otro de los proyectos es el Plan de Justicia para la Sierra Tarahumara, agregó.

La mandataria habló del importante lugar de las mujeres en la historia de México y en cada hogar del país, por lo que uno de sus principales apoyos ha sido la Pensión Universal para mujeres de 60 años, que ha beneficiado a miles de mujeres que no contaban muchas de ellas con un ingreso propio.

Finalmente, y como parte de su informe destacó que otro de los impulsos más importantes de su gobierno es el apoyo a los paisanos y aquí en la frontera reconocer la importancia que tienen para nuestro país y para Estados Unidos.

En la ceremonia la Presidenta de México Claudia Sheinbaum, estuvo acompañada de algunos miembros de su gabinete, funcionarios federales, estatales y municipales.