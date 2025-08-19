La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realizó trabajos de instalación de siete válvulas en distintos puntos de la calle Rincón del Valle, para mejorar el control de la red de agua potable y reforzar la presión en varios fraccionamientos aledaños al Santa Teresa.

El arquitecto Brandon Ávila, coordinador del Distrito 1, explicó que los trabajos se realizan en los cruces de Rincón del Valle con Jurica, Valle del Nilo y Valle del Ródano, donde se detectó una zona con bajas presiones debido a la antigüedad de las válvulas.

“Este cambio de válvulas es para mejorar el control y suministro del agua potable en la zona, se identificó también una zona que tiene bajas presiones e identificamos el problema por unas válvulas, las cuales son las que se están cambiando, se van a beneficiar a más de 1,300 familias”, señaló.

El coordinador mencionó, que al entrevistarse con los vecinos le comentaron que, desde que llegaron a este sector, no se habían registrado trabajos de rehabilitación en la red hidráulica.

En total, se instalaron siete válvulas: cuatro de reposición y tres adicionales, con beneficio directo para los residentes de las colonias Santa Teresa, Rincón del Valle, Villas Santa Teresa, Paseo del Sol, Paseo del Valle y Villas del Lago.

Los trabajos concluirán este lunes a las 4:00 de la tarde, y como medida preventiva, la J+ recomienda a los usuarios abrir primero una llave al interior de sus viviendas, para desfogar la tubería antes de utilizar el servicio de manera habitual.

La J+ en acción, trabaja diariamente para mejorar el servicio de agua potable en los hogares juarenses.,