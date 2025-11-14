Inicio » Con la Cruzada por tu Mercado limpian parque de Los Alcaldes 
Con la Cruzada por tu Mercado limpian parque de Los Alcaldes 

written by Salvador Miranda

Personal de la Dirección de Regulación Comercial llevó a cabo el programa Cruzada por tu Mercado al mercado Los Alcaldes, ubicado en la calle Manuel Quevedo Reyes y Rene Mascareñas.

El titular de la dependencia, Óscar Guevara, comentó que se ha estado acudiendo a diferentes mercados de la ciudad para resolver todas las inquietudes de los comerciantes.

Agregó que se está haciendo sinergia con varias dependencias para que se vean mejores los mercados de Ciudad Juárez. 

“La Dirección de Ecología llevó el engomado gratuito, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) acudió con la esterilización de mascotas, aplicación del microchip y vacunas para perros y gatos, Obras Publicas con bacheo y nivelación (zanja para evitar el estancamiento de agua), mientras que Servicios Públicos se encargó de la limpieza del parque del sector”, señaló. 

El director de Control de Tráfico de la Coordinación de Seguridad Vial, Gerardo Arámbula, informó que se hizo la señalización, se pusieron los ejes centrales para dividir los carriles de los vehículos, en el parque se pusieron pasos peatonales, además se pintaron las rampas para personas con capacidades diferentes.

Por su parte, la líder del mercado Gloria Valdez, agradeció a las dependencias municipales por todo el apoyo que se les está otorgando.

“Estamos haciendo muy bien equipo con el director de Regulación Comercial y agradecemos todos los comerciantes por las mejoras que se están llevando a cabo en el mercado Los Alcaldes”, comentó.

