Estudiante, integrante del equipo de futbol americano y un intercambio estudiantil es el recorrido que Emiliano Reyes, conocido por muchos como Big Mike o Chiquilín, tomó durante su etapa universitaria en la UACJ, camino que ahora concluye con su ceremonia de graduación, y con él siendo presentado como licenciado en Entrenamiento Deportivo.

“Tanto en los estudios como el entrenamiento no solo basta echar el 100 %, a veces se requiere el 110. Pero, aun así, fue una etapa muy bonita la que viví”.

Vivir toda la experiencia que ofrece la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es algo que, sin duda, Emiliano recomienda, “pues te hace salirte de tu zona de confort y te ayuda a forjarte como estudiante y como persona, y, sobre todo, como profesional”.

Grata y con mucho apoyo, por parte de sus compañeros alumnos y maestros, es como Irlanda Guadalupe López Montana, ahora licenciada en Comercio Exterior, describe su experiencia en la UACJ.

La oportunidad laboral en su profesión fue lo que, en un inicio, la motivó para estudiar en Ciudad Universitaria. “Por todo lo que aprendí, no me arrepiento de haber estudiado esta carrera”.

“Muchos llegamos a pensar que la educación universitaria no es realmente necesaria. Pero la universidad te ayuda a abrir más la mente. Te brinda más conocimiento y te ayuda a hacer más conexiones, que son indispensables para llegar al mundo laboral”, expresó Iliana.

En esta última ceremonia de graduación de la UACJ, 583 universitarios del Campus Ciudad Universitaria y Ciencias Biomédicas concluyeron su etapa académica, y ahora son los nuevos profesionistas de la ciudad.

“Como institución pública nos debemos a la comunidad, y habrá que retribuirle a la misma. Después de que han cursado una carrera profesional, se habrán de enfrentar al campo laboral. Háganlo, y háganlo con mucha pasión, con entusiasmo, tienen las habilidades y competencias para lograrlo”, expresó el rector, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, durante su mensaje de felicitación.

En representación de los egresados de ambos campus de la Universidad, el ahora licenciado en Química, Abraham Serna Riojas, dio el discurso de graduación.

“Quiero agradecerle a la gente que se encuentra acompañándonos aquí, porque sin su apoyo no lo habríamos conseguido”.

En total, la UACJ entrega a la ciudadanía, para este periodo de ceremonias de graduación, más de 1800 historias de vida que ahora se materializan como profesionistas en los diversos campus del conocimiento.

