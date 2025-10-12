Chihuahua, Chih., 11 de octubre de 2025.– Conalep Chihuahua continúa impulsando el fortalecimiento de la comunidad educativa a través de la Escuela para Madres, Padres y Personas Cuidadoras, en la que participaron más de 600 asistentes entre padres de familia, tutores y estudiantes de los diferentes planteles del estado.

En esta ocasión, las actividades se dividieron en dos segmentos:

• Padres de familia, quienes participaron en los planteles CAST Juárez, Chihuahua II, Juárez I, II y III, Parral y Cuauhtémoc.

• Estudiantes, con talleres realizados en los planteles Chihuahua I y Delicias.

Durante las sesiones, se llevaron a cabo dinámicas y reflexiones enfocadas en el fortalecimiento de los vínculos familiares, la comunicación y la orientación para acompañar de manera positiva el desarrollo académico y personal de los jóvenes.

El director general de Conalep Chihuahua, Dr. Omar Bazán Flores, dio la bienvenida de manera virtual a las y los participantes, y acudió personalmente a despedir las actividades en el plantel Chihuahua I y Chihuahua ll y vía remota para los demás planteles, ahí reconoció el compromiso de madres, padres y docentes con la formación integral del alumnado.

“En Conalep Chihuahua creemos que la educación es una tarea compartida entre escuela y familia. Por eso, este tipo de espacios fortalecen los lazos y nos permiten avanzar juntos en la formación de jóvenes con valores, preparados para la vida y el trabajo”, expresó el Dr. Omar Bazán Flores.

Las actividades se desarrollaron en los recintos de audiovisuales y explanadas de los diferentes planteles, con el acompañamiento del personal docente y de orientación educativa.

Conalep Chihuahua reafirma su compromiso de promover la educación integral, fomentando la participación activa de las familias y el bienestar de su comunidad estudiantil.