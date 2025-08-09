Chihuahua, Chih.– El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) anunció el inicio de una colaboración estratégica con la Universidad de Edimburgo, Escocia, con el objetivo de fortalecer el Centro de Desarrollo Humano (CDH) y consolidar el proyecto de la nueva carrera de Enfermería General.

En una reunión de trabajo celebrada recientemente, se contó con la participación del Jay Evans, Senior Lector en la Universidad de Edimburgo e investigador en el Imperial College of London; quien en compañía de Raúl Cuevas Coordinador Estatal de Salud Mental del Instituto Chihuahuense de Salud Mental acudieron a las oficinas de la Dirección General Estatal, para enlazarse vía remota con personal directivo de los 10 centros educativos con la finalidad de intercambiar experiencias y trazar nuevos proyectos a desarrollar.

El equipo que conformará esta dinámica está constituido también por Rosie Stenhouse, directora de la Escuela de Enfermería e investigadora en la misma institución; Tonatiuh Magos, asesor del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil y Senior Project Lead en el Center of Sports and Human Rights; así como Ma. Eloísa Solís Terrazas, directora general del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

La alianza busca desarrollar programas conjuntos de formación, asesorías especializadas, intercambio de buenas prácticas y talleres, con un enfoque en derechos humanos, justicia social y equidad en salud.

“Esta vinculación representa un paso importante para llevar a nuestro estudiantado una educación con sentido humano, visión internacional y compromiso con el bienestar social”, señaló Jay Evans, Senior Lector en la Universidad de Edimburgo e investigador en el Imperial College of London

La colaboración también contempla la participación de especialistas internacionales en actividades académicas de la nueva carrera de Enfermería General, así como la promoción de redes globales de conocimiento.

Omar Bazán Flores Director General de Conalep agradeció el apoyo de los expertos y comentó “Con estas acciones, CONALEP Chihuahua reafirma su compromiso de ofrecer formación profesional de calidad, inclusiva y socialmente responsable, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las demandas actuales del sector salud”.