Inicio » Conalep Chihuahua realiza la 15ª sesión del taller “Escuela para Madres, Padres y Personas Cuidadoras”
ChihuahuaPortada

Conalep Chihuahua realiza la 15ª sesión del taller “Escuela para Madres, Padres y Personas Cuidadoras”

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) llevó a cabo la 15ª sesión ininterrumpida del taller “Escuela para Madres, Padres y Personas Cuidadoras”, en los planteles de Chihuahua I, Chihuahua II, Juárez I, Juárez II, Juárez III, Cuauhtémoc, Parral, Delicias y las extensiones CAST Juárez y Santa Bárbara.

Durante esta jornada, más de 550 madres, padres, estudiantes y personas cuidadoras participaron activamente en las dinámicas formativas que buscan fortalecer la comunicación familiar, la salud emocional y la prevención de conductas de riesgo.

Cada plantel contó con la participación de personal experto en el área socioemocional y educativa, entre ellos:
• Juárez I: Armando Batista
• Juárez II: Abigail Rosales
• Juárez III: Luis Chávez
• Cuauhtémoc: Alondra Villalobos
• Parral: Armando León
• Chihuahua I: Adalberto de los Ríos Chávez
• CAST Juárez: se enlazó de manera virtual con el Plantel Juárez II
• Chihuahua II: desarrolló el taller para estudiantes “Talleres y padres para la vida”
• Delicias: realizó la carrera “Campaña contra el fentanilo”, efectuada en el Parque Fundadores

El director general estatal de Conalep Chihuahua, Omar Bazán Flores, se enlazó de manera virtual para dar inicio a la jornada, reconociendo el compromiso de las comunidades educativas por mantener este esfuerzo de manera continua. Al cierre del evento, acudió de forma presencial al Plantel Chihuahua I, donde dirigió un mensaje a las y los participantes de todo el estado, destacando que:

banner

“La Escuela para Madres, Padres y Personas Cuidadoras se ha consolidado como un espacio de crecimiento y aprendizaje para las familias Conalep. Gracias al compromiso de quienes participan, hoy somos una comunidad más fuerte, más unida y con mayores herramientas para apoyar a nuestras y nuestros estudiantes”.

Con esta actividad, Conalep Chihuahua reafirma su compromiso con la formación integral de su comunidad educativa, promoviendo valores, salud mental y bienestar familiar en beneficio del desarrollo de las y los jóvenes del estado.

You Might Also Like

You may also like

Vinculan a proceso a 5 imputados por ataque armado en tortillería “Tres...

Realiza SIDE panel de Innovación en Energía Tendencias y Aplicaciones

Aplican Guardianes del Agua de la J+ más de 40 acciones correctivas...

José Luis Villalobos rinde su Primer Informe Legislativo y reafirma su compromiso...

Concierto de luces con el “Cuarteto Somos” inaugura la conmemoración por los...

Policías Municipales refuerzan sus conocimientos en materia de localización de narcóticos

Juárez noticias All Right Reserved.