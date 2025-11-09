El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) llevó a cabo la 15ª sesión ininterrumpida del taller “Escuela para Madres, Padres y Personas Cuidadoras”, en los planteles de Chihuahua I, Chihuahua II, Juárez I, Juárez II, Juárez III, Cuauhtémoc, Parral, Delicias y las extensiones CAST Juárez y Santa Bárbara.

Durante esta jornada, más de 550 madres, padres, estudiantes y personas cuidadoras participaron activamente en las dinámicas formativas que buscan fortalecer la comunicación familiar, la salud emocional y la prevención de conductas de riesgo.

Cada plantel contó con la participación de personal experto en el área socioemocional y educativa, entre ellos:

• Juárez I: Armando Batista

• Juárez II: Abigail Rosales

• Juárez III: Luis Chávez

• Cuauhtémoc: Alondra Villalobos

• Parral: Armando León

• Chihuahua I: Adalberto de los Ríos Chávez

• CAST Juárez: se enlazó de manera virtual con el Plantel Juárez II

• Chihuahua II: desarrolló el taller para estudiantes “Talleres y padres para la vida”

• Delicias: realizó la carrera “Campaña contra el fentanilo”, efectuada en el Parque Fundadores

El director general estatal de Conalep Chihuahua, Omar Bazán Flores, se enlazó de manera virtual para dar inicio a la jornada, reconociendo el compromiso de las comunidades educativas por mantener este esfuerzo de manera continua. Al cierre del evento, acudió de forma presencial al Plantel Chihuahua I, donde dirigió un mensaje a las y los participantes de todo el estado, destacando que:

“La Escuela para Madres, Padres y Personas Cuidadoras se ha consolidado como un espacio de crecimiento y aprendizaje para las familias Conalep. Gracias al compromiso de quienes participan, hoy somos una comunidad más fuerte, más unida y con mayores herramientas para apoyar a nuestras y nuestros estudiantes”.

Con esta actividad, Conalep Chihuahua reafirma su compromiso con la formación integral de su comunidad educativa, promoviendo valores, salud mental y bienestar familiar en beneficio del desarrollo de las y los jóvenes del estado.