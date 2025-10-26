Con el objetivo de promover el desarrollo integral de la comunidad estudiantil y sus familias, este sábado se llevó a cabo el Taller para padres, madres y cuidadores, bajo el lema “Un espacio para reflexionar, aprender y guiar con amor”.

La jornada se desarrolló en horario de 09:00 a 12:00 horas, reuniendo a madres, padres,cuidadores y estudiantes en distintas sedes del estado, con el propósito de fortalecer los lazos familiares, fomentar la comunicación y brindar herramientas de prevención y atención ante diversas problemáticas sociales que afectan a las y los jóvenes.

El evento se realizó de manera presencial y virtual con la participación de profesionales en orientación familiar, desarrollo humano y prevención de adicciones. En Ciudad Juárez participaron: Armando Batista en el plantel Juárez I, Abigail Rosales en Juárez II y Noel Michel Solís en Juárez III. En el plantel Cuauhtémoc, las actividades fueron dirigidas por Alondra Villalobos y Cecilia Madrid, mientras que en Parral el taller fue impartido por Armando León. El CAST participó de manera virtual enlazado con Juárez II, con el apoyo de Carlos Ortiz, y en el plantel Chihuahua II el taller fue dirigido por Adalberto De los Ríos Chávez.

De manera paralela, se llevaron a cabo talleres dirigidos a alumnas y alumnos con enfoque en comunicación y fortalecimiento familiar. En el plantel Chihuahua I se impartió el taller “Fortaleciendo lazos: padres e hijos en comunicación”, a cargo de Dulce Chávez, mientras que en el plantel Delicias Judith Méndez.

Este equipo de especialistas continuará brindando acompañamiento y actividades formativas durante los próximos sábados, hasta el cierre del semestre, con el propósito de seguir impulsando la participación activa de las familias en la educación y bienestar de sus hijas e hijos.

Estas acciones forman parte de los programas permanentes de prevención, atención y fortalecimiento familiar que impulsa CONALEP Chihuahua, con la finalidad de favorecer la formación integral de las y los estudiantes, fortaleciendo los vínculos entre escuela y familia.

“Agradecemos la valiosa participación de las familias, del personal docente, administrativo y las diferentes instituciones quienes nos acompañan en estas jornadas de reflexión y aprendizaje. Educar con amor y con ejemplo es la base para construir una sociedad más fuerte, empática y responsable.

Continuaremos impulsando espacios que fortalezcan la comunicación, la prevención y el desarrollo humano de nuestra comunidad educativa.” Comento Omar Bazán Flores Director General Estatal de Conalep.