El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP), en coordinación con la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado y personal del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), llevó a cabo una reunión de trabajo en la sala de juntas de la Dirección General “Profr. José Alfredo Chávez Ruiz”, como parte del acuerdo de colaboración firmado el pasado mes de julio.

SIPINNA, dependencia encargada de salvaguardar los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en México, promueve acciones interinstitucionales orientadas a garantizar el bienestar y la protección integral de este sector. En este sentido, el encuentro tuvo como objetivo fortalecer las estrategias conjuntas entre ambas instituciones, enfocadas en la prevención, atención y educación en temas de ciberseguridad.

Durante la reunión se presentó la Estrategia 360, un proyecto colaborativo que busca diagnosticar y canalizar problemáticas relacionadas con el uso seguro de las tecnologías digitales entre adolescentes de nivel medio superior en el estado. Este instrumento, de carácter anónimo y en línea, permitirá obtener información clave para diseñar acciones efectivas de prevención, reacción y educación digital, promoviendo entornos escolares más seguros y conscientes del uso responsable de internet.

El director general estatal de CONALEP Chihuahua, Omar Bazán Flores, destacó la importancia de esta sinergia institucional:

“La tecnología ofrece grandes oportunidades, pero también desafíos que debemos enfrentar de manera responsable. Con esta alianza, reafirmamos nuestro compromiso con la formación integral de nuestros estudiantes, impulsando su desarrollo en un entorno digital más seguro y con valores sólidos.”

Con esta colaboración, CONALEP Chihuahua y SIPINNA reafirman su compromiso con la protección, educación y bienestar de las y los adolescentes, impulsando acciones que fortalezcan una cultura de respeto, seguridad y responsabilidad digital en todo el estado.