La tarde de este martes se registró un conato de incendio en la Torre Centinela el cual dejo al menos un trabajador lesionado y dos más con signos de intoxicación.

De acuerdo a testimonios de otros trabajadores, empleados que se encontraban en el lugar, el incidente comenzó mientras se realizaban trabajos simultáneos en distintos puntos de la construcción. El trabajador manipulaba solventes y, a unos metros, otro equipo llevaba a cabo labores de soldadura. El fuego se encendió de manera inmediata y sorprendió a quienes estaban cerca.

En medio de la confusión, el trabajador se desconectó del arnés y cayó desde el cuarto nivel, lo que le provocó quemaduras y lesiones por el impacto. Tras el accidente, parte del personal fue evacuado y los trabajos se detuvieron temporalmente. De acuerdo con quienes laboran en la zona, alrededor de 200 personas trabajan diariamente en la obra.

Al lugar llegaron Bomberos, Protección Civil y unidades de Rescate, que atendieron la emergencia, aseguraron el área y trasladaron al trabajador a recibir atención médica. La zona donde ocurrió el incendio quedó acordonada para permitir la intervención de los equipos de respuesta.

Las autoridades comenzaron con la revisión de lo ocurrido para establecer las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos y determinar las medidas de seguridad implementadas. La obra permanecerá bajo supervisión mientras se recaba la información necesaria.