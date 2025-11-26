Inicio » Concluyen madres, padres de familia y personal del Cobach el diplomado “Acompañando el Crecimiento”
Concluyen madres, padres de familia y personal del Cobach el diplomado “Acompañando el Crecimiento”

Más de 40 madres, padres de familia y tutores, así como personal docente y administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado (Cobach) en la Zona Norte, recibieron la constancia que acredita la conclusión del diplomado “Acompañando el Crecimiento: Estrategias para Padres de Adolescentes”.

La actividad fue impartida por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a fin de fortalecer las habilidades parentales de los participantes mediante herramientas basadas en evidencia científica y sustentadas en la psicología, la neurociencia y la pedagogía, para promover ambientes seguros y empáticos para los adolescentes y su entorno escolar.

La ceremonia protocolaria fue encabezada por el director general del Cobach, Reyes Humberto De las Casas Muñoz, y por el rector de la UACJ, Daniel Alberto Constandse Cortez.

El director del Cobach felicitó a quienes participaron en este taller, pues reconoció su disposición para salir de su zona de confort y sustituir viejas prácticas por nuevas herramientas.

Por su parte, el rector de la UACJ refrendó las alianzas estratégicas entre ambas instituciones, y destacó que este primer diplomado marca el inicio de futuros esfuerzos conjuntos en favor de la salud mental y el acompañamiento integral de las y los jóvenes.

El diplomado tuvo una duración de 120 horas distribuidas a lo largo de nueve semanas, y constó de 24 temas fundamentales para el desarrollo adolescente, tales como salud mental, comunicación afectiva, educación emocional y prevención de conductas de riesgo, entre otros.

Las sesiones se realizaron de manera presencial en el Auditorio del Gimnasio de Bachilleres y de forma virtual mediante la plataforma Classroom.

Cada módulo estuvo a cargo de docentes e investigadores especializados de la UACJ.

En el evento se contó con la presencia de los directores de los planteles Juárez 5, 6, 7, 9, 11, 16 y 19; la coordinadora del Cobach en la Zona Norte, Laura Robledo Vega; el director administrativo del Cobach, Santiago de las Casas Berumen; la coordinadora académica en la Zona Norte, Irma Leal.

También estuvieron presentes Óscar Armando Esparza, coordinador del Programa de Psicología; Servando Pineda, jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la UACJ; Jesús Meza Vega, director del ICSA y Salvador David Nava Martínez, secretario general de la UACJ.

