Inicio » Condena Arturo Medina muerte de mujer al exterior del IMSS en Parral por falta de atención
Chihuahua

Condena Arturo Medina muerte de mujer al exterior del IMSS en Parral por falta de atención

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, lamentó la muerte de una mujer identificada como María del Celeste R.T, a las afueras del hospital del IMSS en la ciudad de Hidalgo del Parral y se solidarizó con sus familiares.

De acuerdo a declaraciones de familiares de María del Celeste, personal del IMSS se habría negado a brindarle atención médica por no presentar su tarjeta de derechohabiente de la institución, por lo que Medina condenó que el sistema de salud del pueblo, no esté al servicio del pueblo y se le cierren las puertas pese a tratarse de situaciones de vida o muerte.

El legislador indicó que este tipo de tragedias se registran recurrentemente en todo el país, por lo que no se trata de un hecho aislado sino del reflejo de un sistema decadente que se aleja mucho de la falsa promesa de ser mejor que el de Dinamarca.

Medina exigió que el hecho sea investigado con inmediatez y absoluta transparencia, destacando que hay implicaciones de diversas índoles, desde el orden penal, de la función pública y los derechos humanos; consideró además que las muertes provocadas por deficiencias en el sistema de salud, deben ser considerados como responsabilidad de Estado.

banner

Finalmente, el priista señaló que es momento de que la Federación enfrente con honestidad la crisis que vive el sistema de salud del país, pues hasta que no acepten la realidad serán incapaces de resolver la problemática que cada vez afecta a más mexicanos, llegando incluso a la muerte.

You Might Also Like

You may also like

Acuden mil 400 personas a la Feria de Empleo de la Inclusión

Dictan prisión preventiva a detenidos en Moris con armas, cartuchos y droga

Exhortan a ser parte de la colecta de basura electrónica “Chihuahua Recicla”

Exige Alma Portillo esclarecimiento de muerte de mujer afuera del IMSS en...

Prevé CEPC continuidad de lluvias en el Estado durante este lunes

Monta SSPE mega operativo para traslado de 17 narco-vehículos asegurados en Moris

Juárez noticias All Right Reserved.