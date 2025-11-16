Durante su gira en Jonuta, Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los hechos violentos registrados en la manifestación en la Ciudad de México convocada por la Generación Z, donde un grupo retiró vallas y se confrontó contra policías que resguardaban Palacio Nacional. La mandataria señaló que, aunque se afirmó que la marcha fue encabezada por jóvenes, “en realidad había muy pocos jóvenes”, y sostuvo que su gobierno rechaza cualquier forma de violencia en las protestas.

“Decimos no a la violencia. Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar”, declaró ante estudiantes de preparatoria.

La presidenta recordó que los movimientos encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador —incluido el éxodo por la democracia desde Tabasco hasta la capital— se realizaron sin romper un solo vidrio y apostando siempre por la vía pacífica.

Sheinbaum destacó además que la llamada Cuarta Transformación fue posible gracias al voto y a la organización social no violenta, por lo que insistió en que el cambio en México “se logró por la vía democrática”, y así deben conducirse las nuevas generaciones. “Lo importante es que cualquier diferencia se resuelva sin agresiones”, agregó.

En el mismo evento, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, también cuestionó la protesta realizada en la capital y afirmó que algunos actores políticos buscan manipular a la juventud. “Allá en la Ciudad de México, los que pretendieron marchar… hay algunos que quieren engañar a las y los jóvenes contratando millones de bots para tratar de utilizarlos, para sus fines, para que regresen los privilegios y la corrupción”, señaló.

El secretario manifestó además que “mientras ellos se gastan millones en bots, nuestra presidenta distribuye millones de becas para que los jóvenes ejerzan su derecho a estudiar’. ‘Mientras aquellos convocan a llenar las calles, nuestra presidenta convoca a llenar las escuelas”, dijo. Añadió que, frente a quienes “convocan a la violencia”, en las escuelas se enseña cultura de paz y no violencia.

El titular de la SEP afirmó que la actual generación estudiantil no debe definirse por etiquetas externas, sino por las oportunidades educativas que hoy reciben. “Esta es la generación de la beca Rita Cetina, de la beca Benito Juárez, la generación de más becarios y más universitarios; la generación del bachillerato nacional”, concluyó.

