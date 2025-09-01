La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez cumplió su compromiso con las familias que resultaron afectadas por las lluvias, al condonar el pago de los meses de julio y agosto, lo que se reflejó en recibos en ceros para los usuarios beneficiados.

Filiberto Bustamante, habitante de la colonia Plutarco Elías Calles, quien, con las precipitaciones pasadas, sufrió daños en la barda de su vivienda, regularmente pagaba 700 pesos al mes, así que este ahorro le permitió destinar el recurso para abastecer su alacena de comida.

“Una felicidad, porque tengo más surtido el refri y la despensa, gracias a Dios, a todos, muchas gracias, cumplieron con lo que están diciendo, no nomas conmigo, con varias colonias, gracias estoy muy feliz”, refiere.

De igual manera, la señora Silvia González, quien tuvo mayores pérdidas debido a que el agua ingresó a su hogar, destacó la importancia de este apoyo, al no pagar el recibo por dos meses, pudo comprar pintura para arreglar su casa y comenzar a recuperarse de los daños.

“Me pareció bien porque con lo de las lluvias lo que nos afectó, nos fue de gran utilidad para poder nosotros recuperarnos en la cuestión de que nos inundamos, se nos mojaron nuestras cosas, se les agradece de antemano, los dos meses que nos apoyaron, a la gobernadora, muchas gracias”, mencionó.

Con estas acciones y siguiendo los lineamientos de la gobernadora Maru Campos, la J+ reafirma su compromiso social, demostrando su cercanía de los juarenses en los momentos más difíciles.