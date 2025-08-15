Inicio » Conducía tráiler con placas sobre puestas; es detenido
Chihuahua

Conducía tráiler con placas sobre puestas; es detenido

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron en la carretera vía corta Parral- Chihuahua, al conductor de un camión de carga que portaba matrículas sobrepuestas.

Los Policías Investigadores instalaron un punto de control a la altura del kilómetro 178 +300 del referido tramo carretero, en donde tuvieron a la vista un tracto camión marca Freightliner, de color negro, con placas del estado de Arizona, Estados Unidos.

Tras verificar la matrícula, los agentes conocieron que correspondía a una camioneta de la marca GMC, línea Yukón, por lo que detuvieron al conductor por el delito de uso indebido y/o alteración de documentos de identificación vehicular.

El detenido de nombre Servando M. P., de 52 años y el vehículo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

