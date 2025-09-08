Inicio » Conferencia sobre salud bucal abre la XXII Semana de la Salud en la FCPyS
Ciudad JuárezPortada

Conferencia sobre salud bucal abre la XXII Semana de la Salud en la FCPyS

by Guayo Cab
written by Guayo Cab 0 comments

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales inauguró la vigésima segunda Semana de la Salud al inicio del semestre.

El doctor Sócrates Narváez impartió la primera conferencia titulada Journey: Cuida tu sonrisa desde la universidad hasta el retiro.

A la charla asistieron estudiantes de Psicología, Relaciones Internacionales y Ciencias de la Comunicación.

Durante la conferencia se destacó la importancia de mantener una buena salud bucal desde la etapa universitaria y las consecuencias de descuidarla a lo largo de la vida.

banner

El ponente también informó a los estudiantes sobre las instituciones donde pueden recibir atención odontológica, como el ICB, el IMSS o clínicas particulares.

You Might Also Like

You may also like

Diputada Jael Argüelles entrega útiles escolares a la niñez de la colonia...

Juarenses disfrutan del grupo Cañaveral previo al informe

Trabajamos por los juarenses desde hace cuatro años: Presidente Pérez Cuéllar

Terror en India: monos convierten en pesadilla la vida de una aldea

El último eclipse lunar del año llega con un tono rojo intenso

Tren subterráneo para gatos que arrasa en YouTube

Juárez noticias All Right Reserved.