La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales inauguró la vigésima segunda Semana de la Salud al inicio del semestre.

El doctor Sócrates Narváez impartió la primera conferencia titulada Journey: Cuida tu sonrisa desde la universidad hasta el retiro.

A la charla asistieron estudiantes de Psicología, Relaciones Internacionales y Ciencias de la Comunicación.

Durante la conferencia se destacó la importancia de mantener una buena salud bucal desde la etapa universitaria y las consecuencias de descuidarla a lo largo de la vida.

El ponente también informó a los estudiantes sobre las instituciones donde pueden recibir atención odontológica, como el ICB, el IMSS o clínicas particulares.