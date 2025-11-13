Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, aseguró que ganó la candidatura de Morena a la gubernatura en el 2021 gracias a un dedazo de Andrés Manuel López Obrador, y no a las encuestas internas que se supone lleva a cabo el partido. Durante un evento en la Feria Internacional del Libro (FIL) Culiacán 2025,

Rocha Moya explicó que perdió en los sondeos de Morena, pero que la amistad con López Obrador lo puso donde lo puso.

Luis Guillermo ‘El Químico’ Benítez Torres, exalcalde de Mazatlán, era el elegido por la gente para contender por Morena, según su testimonio.

‘Pues resulta que me vuelve a decir él mismo (Ricardo Monreal) -y se los voy a decir- ‘¿Sabes qué? No eres tú; van a anunciar al mismo que traían antes, pero te voy a dar una primicia () van a suspender el anuncio, porque a mí me lo ha dicho el presidente, que él tampoco sabe por qué no eres tú el seleccionado”, relató Rocha Moya. ‘¿Y por qué se los digo? Porque en realidad había una amistad con el presidente.

Cuando yo fui candidato a gobernador en el 98 por el PRD, él era el presidente nacional del PRD. Y vino aquí a Sinaloa y me acompañó mucho, ahí anduvo conmigo en los pueblos e hicimos amistad’, agregó. Después de revelar el dedazo, Rocha Moya dijo que en uno de los 10 rubros estudiados por Morena, él sí salía favorecido, por lo que se quedó con la candidatura.

‘Me lo dijo el presidente a mí: ‘cuando lo vi (el resultado de la encuesta) yo me fui directo a dónde decía intención de voto y ya vi que tú tenías por encima, del más cercano, el doble, entonces dije yo ‘y ¿quién dice que no es Rocha el que no debe de ser candidato?’, añadió Rocha Moya. En diciembre de 2020,

Rocha Moya fue anunciado como el candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa. Ganó meses después con más del 56% de los votos. Ciudadanos han pedido en los últimos meses su renuncia a la gubernatura, por la violencia que no ha logrado frenar su administración. Tras la captura de Ismael Zambada García, ”El Mayo”, una guerra de facciones del Cártel de Sinaloa destruyó la economía y la tranquilidad de miles en el estado.

