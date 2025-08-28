La política mexicana vuelve a colocarse en el centro del debate. Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI y senador, confirmó su asistencia a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso convocada por Gerardo Fernández Noroña este viernes 29 de agosto.

El anuncio se dio a conocer mediante un oficio enviado por el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, quien notificó que Moreno acudiría en sustitución de la legisladora Carolina Viggiano.

La confirmación de la presencia de “Alito” Moreno generó una reacción inmediata en el vicecoordinador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien no tardó en expresar su postura crítica.

En un mensaje difundido en redes sociales, Noroña señaló: “su desvergüenza y provocación no tienen límite”, cuestionando incluso si el líder del PRI llegaría acompañado de “porros” a la sesión.

El encuentro legislativo se llevará a cabo después de la trifulca ocurrida en la Antigua Casona de Xicoténcatl, que dejó un ambiente enrarecido y marcó la agenda política de la semana.

La sesión convocada por Noroña no será una más en la agenda parlamentaria. Se centrará únicamente en analizar los hechos violentos registrados el miércoles, donde senadores y diputados de distintas fuerzas políticas intercambiaron acusaciones en medio de un debate crispado.

La asistencia de Moreno ha sido interpretada por analistas como un movimiento estratégico del PRI para no ceder terreno político frente a Morena, en un contexto en el que las tensiones partidistas parecen ir en aumento rumbo a los próximos procesos electorales.

El choque discursivo entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña no es nuevo, pero en esta ocasión la confrontación adquiere un cariz simbólico: PRI y Morena buscan marcar su territorio dentro del Congreso, utilizando cada episodio como un escaparate político frente a la opinión pública.

En medio de acusaciones de violencia verbal, cuestionamientos sobre la legitimidad de los liderazgos y denuncias sobre provocaciones, la sesión de este viernes promete ser otro episodio de alta tensión que refleje la polarización en la política mexicana.

LaVerdadNoticias