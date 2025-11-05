La estrategia militar estadounidense contra el narcotráfico marítimo registró un nuevo capítulo este martes. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos realizó un “ataque cinético letal” contra una embarcación que, según sus informes, estaba vinculada al tráfico de drogas.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó la operación a través de sus redes sociales, atribuyendo la orden directamente al presidente Donald Trump.

La ofensiva resultó en la muerte de dos presuntos narcoterroristas que se encontraban a bordo de la embarcación, el cual fue impactado en aguas internacionales del Pacífico Oriental.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por Hegseth, la inteligencia militar confirmó que la embarcación objetivo estaba involucrada en el tráfico ilícito de narcóticos y transitaba por una ruta conocida para este fin. La operación se ejecutó bajo la justificación de estar designada como una Organización Terrorista de Narcotraficantes (DTO).

“Ningún efectivo estadounidense resultó afectado durante el ataque”, aseguró el secretario, quien enfatizó la postura dura de la administración:

Encontraremos y terminaremos con TODA embarcación con la intención de traficar drogas hacia América para envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra máxima prioridad”.

Solo el domingo pasado se había realizado un nuevo ataque en el que resultaron tres “narcoterroristas” asesinados.

Este incidente no es un hecho aislado, sino parte de una campaña militar más amplia. Desde principios de septiembre, la administración Trump ha reportado más de una docena de ataques similares en las aguas del Caribe y el Océano Pacífico oriental frente a las costas de América del Sur.

Según CBS News, el saldo de esta ofensiva supera las 50 personas fallecidas, según los reportes oficiales. Fuera de los videos no clasificados divulgados por el Pentágono, el gobierno de EE.UU. no ha proporcionado detalles específicos sobre las embarcaciones atacadas ni sobre la identidad de las víctimas a bordo.

La campaña se inició de manera contundente el 2 de septiembre, cuando un avión estadounidense lanzó misiles contra una lancha rápida frente a las costas de Venezuela, en una operación que dejó un saldo de 11 fallecidos.

Sin embargo, el episodio más mortífero hasta la fecha ocurrió el 28 de octubre. En ese momento, cuatro embarcaciones fueron atacadas desde el aire en el Pacífico Oriental, a aproximadamente 800 kilómetros del puerto mexicano de Acapulco. El gobierno estadounidense reportó 14 muertos y un sobreviviente. Solo un día después, un nuevo bombardeo cobró la vida de cuatro víctimas más.

Si bien la Casa Blanca defiende estas acciones como un esfuerzo necesario para paralizar las operaciones de los cárteles de la droga, han surgido fuertes críticas por parte de algunos legisladores.

Los críticos argumentan que la administración no ha proporcionado evidencia suficiente que demuestre que las embarcaciones atacadas efectivamente transportaban narcóticos.

Además, varios congresistas insisten en que el presidente requiere la aprobación del Congreso para llevar a cabo este tipo de ataques letales, generando un intenso debate sobre los límites del poder ejecutivo y el cumplimiento del derecho internacional.