Confirma FGE operativo de rastreo en crematorio “Plenitud”

by EditorJRZ
by EditorJRZ

La Fiscalía de Distrito Zona Norte en coordinación con la Dirección de Servicios Periciales y la Comisión Local de Búsqueda, realizaron un operativo de rastreo en el predio que operaba como el crematorio “Plenitud”, con el objetivo de dar certeza a familiares de quienes presuntamente ahí fueron cremados, de que no hay más restos humanos.

En las investigaciones encabezadas por las Unidades de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, así como de Personas Ausentes y/o no Localizadas, participaron alrededor de 30 elementos, incluyendo Agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Se utilizaron diversas herramientas tecnológicas para reconocer el terreno, tales como escáner en 3D y geo radar, para determinar si había objetos o restos debajo de la tierra.

Asimismo, se intervino un predio contiguo que forma parte de la misma finca y en el que también se realizó una búsqueda.

Derivado de las acciones, se determinó que no hay más indicios físicos o biológicos, por lo que se procedió a colocar sellos al inmueble asegurado, mismos que advierten que el quebrantamiento de los mismos, conlleva a sanciones desde multas económicas hasta la cárcel.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de dar certeza a los familiares de los deudos de que se llevan a cabo todas las acciones para esclarecer los hechos e individualizar a las personas sin vida localizadas en el crematorio el pasado mes de junio.

