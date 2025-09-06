Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, confirmó este sábado la detención de directivos de empresas y servidores públicos presuntamente relacionados con el mercado ilícito de combustibles (MIC), mejor conocido como huachicol.

A través de redes sociales, el funcionario federal detalló que las detenciones se llevaron a cabo como resultado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas , el pasado mes de marzo.

‘Resultado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo, elementos de @SEMAR_mx , @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a directivos de empresas y algunos servidores públicos, quienes contaban con orden de aprehensión’, informó Harfuch.

El secretario detalló que el proceso de investigación sigue en curso y que se seguirá trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal.

Las detenciones se informó, se llevaron a cabo en una operación conjunta de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las personas detenidas ya fueron puestas a disposición de las instancias competentes, donde se determinará su situación legal.

El gobierno federal anunció que dará a conocer más detalles sobre esta operación en una conferencia de prensa programada para el próximo domingo 7 de septiembre a las 11:00 horas. En marzo, elementos federales aseguraron 10 millones de litros de hidrocarburo y un buque en Tamaulipas, el cual fue calificado por las autoridades como un ‘golpe histórico’ al huachicol. Durante el operativo también se decomisaron 192 contenedores y 29 tractocamiones.

Expansión