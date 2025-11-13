Inicio » Confirma Sheinbaum que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, está protegida con 21 escoltas de Sedena
Confirma Sheinbaum que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, está protegida con 21 escoltas de Sedena

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del asesinado edil Carlos Manzo Rodríguez, cuenta actualmente con un dispositivo de seguridad compuesto 21 elementos de seguridad asignados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, la mandataria mexicana explicó que el esquema de protección para Grecia Quiroz se organiza en dos círculos: siete efectivos integran el primer anillo de resguardo y catorce más conforman el segundo.

El reforzamiento de la seguridad de la presidenta municipal forma parte de las acciones implementadas tras el homicidio de Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante un evento público en Uruapan, Michoacán.

El edil fue atacado por un menor de edad mientras participaba en una ceremonia con motivo del Día de Muertos.

El anuncio de la protección a Grecia Quiroz se realizó en el contexto de la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia del gobierno federal destinada a reforzar la seguridad pública en la entidad, reconstruir el tejido social y promover oportunidades para la población juvenil.

