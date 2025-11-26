La Jurisdicción Sanitaria número 2 de la Secretaría de Salud del Estado de Durango ha emitido una alerta tras confirmar la presencia simultánea de casos de COVID-19 e Influenza.

De las 21 muestras analizadas en la última semana por sospecha de enfermedades respiratorias, cinco resultaron positivas a COVID-19 y cinco a Influenza, mientras que las demás fueron descartadas.

Así lo informó la encargada de Vigilancia Epidemiológica de la Jurisdicción, Martha Alicia Contreras Sánchez, quien detalló que, afortunadamente, ninguno de los pacientes positivos a estas enfermedades requirió hospitalización. Su atención fue de carácter ambulatorio y todos se encuentran actualmente estables.

A pesar de que la Jurisdicción Sanitaria continúa realizando pruebas diagnósticas, Contreras Sánchez señaló una percepción preocupante: la población se está rehusando a someterse al procedimiento.

Ante esta situación, la funcionaria hizo un llamado urgente a la población en general para que aproveche la campaña de vacunación actual y retome las medidas preventivas fundamentales, como el constante lavado de manos, así como el uso de cubrebocas en lugares concurridos o cuando se presente cualquier sintomatología respiratoria.

La Campaña de Vacunación Invernal 2025 se puso en marcha desde el pasado mes de octubre y está programada para concluir hasta marzo de 2026. Durante esta temporada, la Jurisdicción Sanitaria número 2, que abarca 12 municipios de la Región Lagunera de Durango, estableció metas ambiciosas para proteger a la población.

Se estableció como meta la aplicación de 50 mil 573 dosis de influenza, 7 mil 205 de covid y 3 mil 400 de neumococo de manera gratuita.

Al corte del martes 25 de noviembre, se registra un avance que, aunque constante, todavía se encuentra lejos de las metas establecidas, especialmente en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

Las dosis de Influenza, COVID-19 y Neumococo están disponibles de manera gratuita. Las personas interesadas en protegerse pueden acudir a cualquiera de los centros de salud urbanos y rurales distribuidos en los 12 municipios de la Región Lagunera de Durango. El horario de atención general es de 8:00 a.m. a 2:30 p.m.

Se destaca la excepción del Centro de Salud “Dr. Isauro Venzor” en Gómez Palacio, el cual ofrece un horario extendido de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m, facilitando el acceso a la vacunación.

Telediario