Autoridades sanitarias del condado de Los Ángeles confirmaron la detección de una cepa más grave de mpox —antes llamada viruela del mono— que podría propagarse con mayor facilidad, encendiendo las alertas de salud pública en Estados Unidos.

El caso fue confirmado por el Departamento de Salud del condado (LACDPH) y organismos estatales, en coordinación con los Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Se trata de un clado I del virus, más agresivo que el clado II, predominante desde 2022 y responsable de cuadros más leves.

La diferencia crucial es que el paciente no había viajado recientemente a zonas de África donde circula esta variante, lo que confirma la primera transmisión local en el país. Aunque el afectado fue hospitalizado, se encuentra en recuperación bajo vigilancia médica.

El clado I se asocia con síntomas más severos —erupciones extensas, lesiones profundas y complicaciones sistémicas— y podría transmitirse más fácilmente fuera del contexto sexual, incluso en entornos domésticos. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una transmisión comunitaria amplia.

En meses recientes, Los Ángeles ya había reportado un incremento sostenido de casos de mpox, duplicando las cifras en septiembre de 2024. Autoridades locales insisten en reforzar la vacunación y la vigilancia médica, pues “la aparición de esta cepa más severa cambia el panorama epidemiológico”, según el LACDPH.

El hallazgo ha reavivado el debate sobre la capacidad del sistema sanitario para responder ante la reemergencia de variantes más virulentas y la necesidad de mantener campañas de prevención incluso tras la desactivación de la emergencia sanitaria global por mpox.