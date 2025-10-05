La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), encabezado por Alma Arredondo Salinas, realizó un operativo conjunto con Regulación Comercial y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, derivado de un reporte ciudadano sobre la venta ilegal de animales en el Mercado San Pancho.

Durante la inspección se localizaron siete cachorros de la raza pastor belga, que se encontraban en exhibición para su venta.

Los ejemplares fueron decomisados debido a que está prohibido este tipo de ventas en los mercados populares. A esto se suma que son demasiado pequeños para estar expuestos, no cuentan con esquema de vacunación ni documentación que garantice la pureza de la raza.

Asimismo, en otro local se detectó la venta de conejos, peces y aves, por lo que el propietario fue notificado mediante citatorio para presentarse el día de mañana, con el fin de dar seguimiento a la sanción correspondiente.

Detalló que se aseguraron hámsters, patos, conejos, pájaros del amor, agapornis, canarios, finches, peces y los cachorros pastor belga.

La directora de DABA recordó que la venta de animales en la vía pública y en espacios no autorizados está prohibida, ya que pone en riesgo la salud y el bienestar de las mascotas, además de que no garantiza condiciones adecuadas de cuidado, procedencia ni salud.

El propietario responsable de la venta de cachorros fue sancionado con 50 UMAS, y los animales no serán devueltos, conforme a la normatividad vigente.

El objetivo de estos operativos es proteger a los animales y fomentar una cultura de respeto, adopción y tenencia responsable en la comunidad juarense, añadió.