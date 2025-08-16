Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en colaboración con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, desplegaron un operativo interinstitucional en un domicilio de la colonia 16 de Septiembre, en Ciudad Juárez, en el que se aseguraron granadas, armas, equipo táctico y droga.

La acción policial se desarrolló ayer jueves 14 de agosto, en el numeral 2612 de la calle Privada del Cerro, en donde se aseguró lo siguiente:

• Un arma larga, abastecida con un cargador de plástico, con 30 cartuchos útiles, calibre 5.56 x 45. mm.

• Un arma larga, abastecida con un cargador metálico de 30 cartuchos útiles, calibre 5.56 x 45. mm.

• Tres placas balísticas en color negro. • Un casco balístico en color negro.

• Un chaleco balístico en color negro con rosa. • Una piernera para arma corta, en color negro. • Una fornitura de tela en color negro, con porta cargador, porta esposas, porta bastón y funda para arma corta.

• Dos granadas de mano.

• Una maleta en color verde.

• 90 gramos de la droga cocaína, distribuida en 200 envoltorios de plástico.

Lo asegurado quedó puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal que se encargará de las investigaciones correspondientes, para verificar si existen involucrados en los delitos de contra la salud y armas de fuego de uso exclusivo del ejército.