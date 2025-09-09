Nariño, Colombia – La Armada de Colombia disparó accidentalmente contra la embarcación de la alcaldesa Karen Pineda, provocando la muerte de un funcionario y dejando herido a un escolta policial. El incidente ocurrió en aguas del Pacífico, en el río Patía Guandipa.

Investigación preliminar

Según la Armada, el equipo de guardacostas abrió fuego ante la navegación nocturna de la embarcación, sin luces ni información sobre su paso. La alcaldesa resultó ilesa.

El presidente Gustavo Petro lamentó lo ocurrido, destacó fallas en los protocolos de seguridad y pidió una investigación rigurosa. La Defensoría del Pueblo exigió transparencia y acceso a la justicia.

Contexto de violencia

El incidente se da en medio de la peor ola de violencia en una década en Nariño, marcada por enfrentamientos entre grupos armados que disputan territorios para el narcotráfico y la minería ilegal. La región registra desplazamientos forzados y creciente militarización de zonas costeras.

Investigaciones en curso

El Ministerio de Defensa separó temporalmente a los oficiales a cargo y la Fiscalía investiga por homicidio culposo y uso indebido de la fuerza. El escolta herido se encuentra estable, mientras la alcaldesa continúa bajo protección.