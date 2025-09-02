El Congreso de Chihuahua instaló este 1 de septiembre el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que concluirá el 31 de agosto de 2026. El diputado Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez presidirá la mesa directiva durante este periodo.

En la primera sesión solemne del Primer Periodo Ordinario de la 68 Legislatura, se tomó protesta a jueces de primera instancia, jueces de lo familiar y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, electos para integrarse al Poder Judicial del Estado.

Tras los honores a la Bandera y el Himno Nacional, los nuevos integrantes rindieron protesta. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval, destacó que los electos tienen el compromiso de impartir justicia con apego a la Constitución y principios éticos. Señaló que la independencia judicial no significa aislamiento, sino ejercicio de atribuciones dentro del marco legal.

La gobernadora María Eugenia Campos Galván agradeció a quienes participaron en el proceso de elección y reconoció el trabajo de los jueces y magistrados salientes. Señaló que los nuevos integrantes del Poder Judicial deberán garantizar que sus resoluciones respondan a los ciudadanos y no a intereses particulares.

Campos añadió que su administración colaborará en la implementación de la reforma judicial en Chihuahua, con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho.

El acto protocolario se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua, declarado recinto oficial del Poder Legislativo para esta ocasión.