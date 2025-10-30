El Congreso de Chihuahua aprobó por unanimidad de votos, la terna planteada por la Junta de Coordinación Política, en voz de la diputada Magdalena Rentería Pérez, respecto a la integración del Panel de Especialistas en Materia de Control, Auditoría Financiera y de Responsabilidad para llevar a cabo el Proceso de Selección para ocupar el cargo de la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE).

La propuesta está integrada por:

1.- Óscar Armando Corral Pérez

2.- Jazmín Alejandra Rivera Castillo

3.- Nayiki Elena Olivas Arredondo

4.- Jorge Alejandro Sánchez Rodríguez

5.- María del Carmen Beltrán Hernández

Cabe mencionar que, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Política del Estado, para designar a quien ocupará la titularidad de la ASE, se realizará a partir de una terna conformada por nueve especialistas, de los cuales cinco personas serán propuestas por el Poder Legislativo y cuatro por el Poder Ejecutivo.

Las personas mencionadas anteriormente, cumplieron con los requisitos estipulados en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, entre los cuales están: contar con la ciudadanía mexicana y encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos; tener una edad mínima de treinta años; no haber recibido condena por la comisión de un delito doloso, ni inhabilitación en el servicio público; contar con conocimientos en materia de control de gasto, auditoría financiera, responsabilidades administrativas u otra relacionada con las anteriores; no haber ocupado cargo público, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal, en algún partido político, en los últimos cinco años; no haberse registrado como candidata o candidato propietario o suplente por ambos principios, en el proceso electoral inmediato al de su designación; y presentar declaración de inexistencia de conflicto de interés.

Por último, dentro de los artículos transitorios, se determinó que el Panel de Especialistas, deberá celebrar su sesión de instalación dentro de los cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto correspondiente.