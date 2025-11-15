Durante los festejos realizados en Cuchillo Parado por el 115 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, las y los diputados de la 68 Legislatura realizaron una Sesión Solemne conmemorativa en la que se contó con la presencia de la gobernadora María Eugenia Campos y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera.

Con la presencia de los tres Poderes del Estado, de diversas autoridades y de habitantes del seccional de Cuchillo Parado, se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples la ya tradicional sesión conmemorativa en la que las y los asistentes escucharon las palabras del diputado Ismael Pérez Pavía, representante del distrito 11 y de la Gobernadora del Estado.

“Aquí en Cuchillo Parado, no se inició solo una rebelión: nació una esperanza. Una esperanza, que cruzó los llanos de Coyame, las sierras de Guerrero y las calles de Ciudad Juárez, hasta cambiar el destino de toda una nación. Chihuahua fue el corazón que bombeó la sangre del cambio”, mencionó Pérez Pavía.

Por su parte, María Eugenia Campos dijo que “Chihuahua encendió la mecha que habría de transformar a todo México, con orgullo podemos decir que aquí comenzó una revolución que fue antes que nada un acto de conciencia y una bandera de dignidad y de libertad”.

La mandataria destacó también que “la libertad no es un regalo del pasado, sino una tarea permanente, no basta con haberla conquistado una vez, hay que defenderla todos los días”.

Posteriormente las autoridades realizaron una guardia de honor en el busto del General Toribio Ortega. Cabe mencionar que, al terminar los actos protocolarios, las y los asistentes pudieron disfrutar de una exhibición de productos locales y una comida ofrecida en la plaza principal.