El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), en coordinación con Red Mesa de Mujeres A. C, a través de los Espacios de Paz, presentó una función de lucha libre femenil para conmemorar el Día Internacional de las Niñas.

La función que llevó por nombre “Pelea como Niña” tuvo lugar en el parque Indios Mártires, ubicado en la colonia Riberas del Bravo, etapa 7, donde a través de un espacio de encuentro, convivencia y activación comunitaria se visibilizó la fuerza y el talento de las gladiadoras juarenses.

Elvira Urrutia Castro, directora general del IMM, dio a conocer que la función tuvo como finalidad remover los estereotipos de género asociados a la frase “hacer algo como niña” y resignificarlo mediante el acercamiento de figuras que sirvan como referente para el desarrollo deportivo y profesional de las niñas y jóvenes.

“Culturalmente, el significado de hacer algo ‘como niña’ se ha visto como algo negativo; sin embargo, la realidad nos dice que pelear como niña, correr como niña o brincar como niña es hacerlo con fuerza, coraje, valentía, entusiasmo y creatividad. Es desafiar las expectativas, romper con los estereotipos y construir nuevos espacios”.

Durante la función también se contó con la participación de Jana Margarete Schuler, quien presentó su exposición fotográfica “Entre sangre y brillos: Las luchadoras de Cd. Juárez”.

Además, con el propósito de promover la autonomía económica de las mujeres, las usuarias de los Espacios de Paz participaron con la venta de bebidas y alimentos y durante el evento.