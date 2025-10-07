La Federación Mundial de Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud (OMS) identifican el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental, una jornada que sirve para concienciar sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos. Dentro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la Jefatura de Desarrollo Integral e inclusión perteneciente a la Dirección General de Bienestar Universitario realizaron esta convocatoria.

OctubreMente: un mes para pensar en ti, un mes para tu salud mental, es un compuesto de acciones en pro de la difusión de cuidados, atención y bienestar mental. La jornada de arranque de estas actividades en la Universidad tuvo lugar este 06 de octubre en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) frente al audiovisual del edificio B a partir de las 10:30 horas con Jardinería terapéutica.

La maestra Rosalinda Guerrero, encargada de la Jefatura de Desarrollo Integral e inclusión, explica que se pensó en actividades variadas para la comunidad universitaria, incluyendo enfoques de entretenimiento, habilidades sociales y en acciones que trabajan la disminución de la ansiedad y el estrés; se incluyen talleres, activaciones físicas, conferencias y dinámicas. Con ello, se pretende contribuir a pilares importantes de la salud mental psicológica, sociológica y emocional.

“El programa octubreMente se hizo pensando en toda la comunidad universitaria, está hecho para ustedes y para trabajar en la concientización de la salud mental, todo esto gira en torno al marco conmemorativo del 10 de octubre en actividades que beneficien a su salud mental, muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y el esfuerzo”, compartió la maestra Guerrero, al inaugurar el evento.

Rosa Ramírez, alumna del programa de Ingeniería Industrial, se unió a esta dinámica, al mismo tiempo que otra veintena de estudiantes convivían y practicaban la jardinería terapéutica, al sembrar un árbol: “Nunca había hecho una actividad así aquí en la escuela, me sentí bien la verdad, creo que sí hay que hacer conciencia sobre estos temas, pues son muy importantes”.

Para conocer las fechas, horarios y detalles de cada evento de OctubreMente, se puede consultar la página: https://www.facebook.com/dgbu.uacj/

Además de contribuir a la salud mental desde la UACJ, en cada espacio se dará explicación de los beneficios de cada actividad propuesta y la orientación e información para poder recibir atención psicológica dentro de la Universidad.