Con el nombre de Rodadora y la frase inicial “nací en medio del desierto, la mitad del cuerpo en la tierra árida y la otra de cara a los cielos”, se presentó ante la Universidad y la comunidad lectora de la ciudad el nuevo título de la colección literaria infantil Kúrowi Témari, que celebra una década de fomentar el amor por la lectura desde las infancias.

La autora Ana Clavel es quien da vida a esta historia que, como su protagonista, nació del viento y la curiosidad. Alejada de los géneros que habitualmente escribe, la narradora confesó que conoció esta colección apenas el año pasado.

Aquello despertó una idea. “Sería lindo publicar ahí”, pensó. Tiempo después, en una entrevista, le preguntaron qué escribiría sobre Ciudad Juárez, y su respuesta fue tan espontánea como inspiradora: “Hablaría de una rodadora, esos arbustos que son característicos del desierto”.

Y así comenzó la historia que hoy rueda entre las manos de los lectores.

¿Qué es una rodadora?, ¿Qué hace?, ¿Qué aspiraciones tiene? Son las preguntas que rodaron por la mente de la autora antes de darle forma a esta obra, el número 17 de la colección infantil universitaria.

En la historia de Ana Clavel, la rodadora viaja por el mundo, interactúa y recorre diversos escenarios y contextos sociales, siempre con la fascinación de quien observa y aprende. “Ella (la rodadora) es feliz. Es breve, sencilla, pero con imágenes poéticas”.

La aspiración de libertad, el deseo de conocer el mundo, de aceptarse como uno es y de seguir aquello que apasiona, son algunos de los mensajes que la autora plasma en Rodadora.

En esta historia también participa Verónica Ariza, quien por primera vez desarrolla la ilustración de un libro infantil. Durante la presentación de la obra, compartió: “Fue genial tratar de concretar en imágenes un texto tan poético”.

Rodadora, primera obra infantil de esta escritora mexicana, fue presentada en la Librería Universitaria de esta casa de estudios, en un ambiente cálido que reunió a familiares, amigos y lectores.

Además de celebrar la publicación, se conmemoró una década de trabajo literario y el esfuerzo constante por impulsar la lectura desde las infancias fronterizas.

A la presentación asistieron también la doctora Susana Báez Ayala, coordinadora de la colección Kúrowi Témari, y la licenciada Mayola Renova, coordinadora Editorial y de Publicaciones, acompañadas de su equipo de trabajo encargado de la producción y difusión de las obras con el sello editorial UACJ.