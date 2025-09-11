El diputado Óscar Avitia, presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, en conjunto con la coordinadora territorial del Consejo Nacional de Fomento a la Educación (CONAFE), la licenciada Lorenza Botello, realizó una exposición fotográfica con el objetivo de celebrar el 54 aniversario de CONAFE y de anunciar la propuesta que realizará ante el Pleno del Congreso para designar el 11 de septiembre de cada año como día conmemorativo de las y los educadores comunitarios.

En su intervención, el diputado Avitia compartió que en este aniversario se busca rendir un homenaje a esas y esos héroes que con su entrega hacen posible que ningún niño y ninguna niña se queden sin aprender, además, compartió con los presentes que propondría una iniciativa con la intención de designar un día conmemorativo para ellos y ellas con la intención de reconocer y visibilizar su esfuerzo, su vocación y su misión.

“Celebramos 54 años de una institución que ha transformado vidas y comunidades, más de medio siglo llevando educación a todos los rincones más apartados del México profundo, donde muchas veces el primer amigo, la primera clase, la primera esperanza llegaron gracias a ustedes, los educadores comunitarios”, expresó el legislador.

Por su parte, la coordinadora Lorenza Botello, también destacó el esfuerzo de los padres de familia por abrir a CONAFE las puertas de sus casas y de sus comunidades, así como por comprometerse con ellos en la educación de sus hijas e hijos. “Nosotros hemos estado con ustedes caminando paso a paso, gracias por estar hoy aquí, este reconocimiento se los digo desde lo más profundo de mi corazón”, dijo la licenciada Botello.

Además, el diputado Arturo Medina, la diputada Edith Palma, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón; la representante de la Secretaría de Educación y deporte, Arisbe Segovia; así como Ulises García Soto, representante de la SEP, coincidieron en la importancia de reconocer a quienes hacen posible la labor educativa de CONAFE, los hombres y mujeres que llevan conocimiento a las comunidades, los padres de familia que confían y acompañan a las figuras educativas, así como las niñas y niños que con entusiasmo y dedicación aprenden con la ilusión de un futuro prometedor.