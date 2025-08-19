La escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller advirtió que analiza la posibilidad de denunciar a periodistas que difundieron versiones sobre una presunta mudanza de ella y su hijo, Jesús Ernesto López Gutiérrez, a España.

La polémica inició luego de que diversos medios aseguraran que la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador había cambiado su residencia al extranjero. Ante ello, el productor Epigmenio Ibarra cuestionó en su cuenta de X:

“¿A qué horas comienzan a ofrecer disculpas? … Mintieron otra vez (…) A ningún lado se irán Beatriz Gutiérrez Müller y Jesús. Podrían hacerlo si quisieran”.

A este mensaje, Gutiérrez Müller respondió: “… Pues yo creo que hay que esperar sentados porque así como avientan la piedra, esconden la mano… Una buena: entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia”.

Ante la pregunta directa de una usuaria sobre si habrá demanda, la investigadora contestó: “Lo consideraré…”.

El lunes, Gutiérrez Müller desmintió que haya cambiado de residencia. Señaló que continúa con su vida familiar en México y con sus labores académicas en una universidad pública.

“No me he mudado allá ni a ningún otro lado”, afirmó, al tiempo que reiteró que tanto ella como su hijo Jesús Ernesto permanecen en México.

También enfatizó que su prioridad sigue siendo la docencia y la investigación, actividades que ha ejercido por décadas en el ámbito académico nacional.

Con ello, la escritora rechazó los rumores sobre una presunta mudanza y dejó abierta la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes difundieron dicha versión.

UnoTv