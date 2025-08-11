La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), reafirma su compromiso de mantener la gobernabilidad y seguridad en los centros penitenciarios de Chihuahua, esto en el marco del Tercer Aniversario luctuoso del 11 de agosto de 2022, fecha conocida como el “Jueves Negro”.

Aquel día, una riña entre miembros de grupos criminales al interior del Cereso No. 3 derivó en una serie de ataques armados contra la población civil, dejando once personas inocentes sin vida, entre ellas cuatro trabajadores de una radiodifusora y un menor de edad. Meses después, el 1 de enero de 2023, el penal volvió a ser escenario de violencia tras un ataque armado que derivó en la fuga de 25 internos, incluido un líder criminal de alto perfil, con un saldo de 17 personas fallecidas y 15 lesionadas.

En febrero de 2023, la SSPE asumió el control del Sistema Penitenciario Estatal, encontrando un Cereso No. 3 con un 42% de sobrepoblación, falta de equipamiento, uniformes sin renovarse en años, deficiencias en el sistema de vigilancia y personal operativo insuficiente.

Desde entonces, se han incorporado 124 nuevos custodios mediante cinco academias, se implementó la clasificación de Personas Privadas de la Libertad conforme a la ley, y se replicó este modelo en los centros de Aquiles Serdán y Chihuahua. Se han realizado cinco intervenciones extraordinarias en coordinación con los tres órdenes de gobierno, con el decomiso de más de 43 mil objetos prohibidos y su posterior destrucción en Juárez y Aquiles

Las medidas incluyen traslados estatales y federales para reducir la sobrepoblación, pasando del 42% al 11%, lo que ha permitido erradicar el autogobierno y restablecer el orden institucional.

En materia de dignificación laboral, la SSPE destinó este año 105 millones de pesos en prestaciones y estímulos, homologó el salario base de los custodios con el de la Policía Estatal, y entregó uniformes completos de forma anual.

En los próximos días, se reubicarán a las mujeres privadas de la libertad al Cersai No. 2, lo que permitirá ampliar las áreas productivas del Cereso No. 3.

Hoy, la SSPE mantiene bajo control el penal y reitera que no hay espacio para la impunidad ni para los grupos criminales. La seguridad y el orden en los centros penitenciarios seguirán siendo una prioridad del Gobierno del Estado de Chihuahua.