Entre las obras importantes para el próximo año se contempla construir el Parque Norponiente y un puente elevado al surponiente de la ciudad, entre otras obras de infraestructura en distintos puntos de la ciudad, dio a conocer el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.



Durante la conferencia de prensa que ofrece cada semana en la sala Francisco I. Madero, de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, el Alcalde destacó que su Gobierno se enfocará en obra pública que será de gran beneficio para la comunidad juarense.



Uno de los proyectos considerados es el puente en el Eje Vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza, el cual permitirá tener un tráfico vial más fluido, aunque el Gobierno Municipal también se enfocará en el mantenimiento de vialidades principales con el bacheo.



Indicó que gran parte del recurso se estará usando para el Parque Norponiente, espacio deportivo que se construirá en la colonia Anapra, mismo que contempla canchas de usos múltiples y en el cual las obras arranarán este mismo año.



El Alcalde comentó que ya se hizo también una inversión importante para las obras del bulevar Juan Pablo II y Tomás Fernández.



Dijo que continuarán trabajando sobre las calles de esta frontera, las cuales ya presentaban daño, pero con las lluvias se incrementó el problema.



“Muchas calles son viejas, es un tema con el que siempre hemos convivido, pero no nos vamos a detener, se está acabando la mezcla y estamos viendo para comprar más y no nos vamos a detener hasta estabilizar la situación, no vamos a descansar y vamos a lograr relativamente pronto una estabilidad”, indicó el edil.