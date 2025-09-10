La J+ está trabajando en la construcción de un canal de mil 200 metros de longitud en su planta tratadora sur para evitar escurrimientos, mejorar el aprovechamiento del agua tratada y eliminar los malos olores en zonas residenciales de Riberas del Bravo, al desviar el cuerpo de agua del cauce actual que cruza todo el fraccionamiento.

Omar Villegas, coordinador de residentes de la J+, explicó que actualmente el agua tratada que sale de la planta no cuenta con un conducto que permita su óptima llegada al dren que conduce el líquido a su destino final, por lo que el agua corre expuesta por todo Riberas, donde existen riesgos sanitarios y de filtraciones.

“El antiguo canal en algunas zonas no está confinado, es decir, no tiene concreto en algunas zonas, entonces, mucha parte de ese recurso hídrico se pierde y con este canal que ya estamos instalando con concreto, las aguas son destinadas de mejor manera a su punto final y con este proyecto se van a beneficiar un total de 112 mil habitantes, con una inversión de 49 millones de pesos”, detalló Villegas.

La nueva infraestructura incluye tres diseños estructurales diferentes, dos de ellos son abiertos, por lo que se puede ver correr el agua, sin embargo, en las zonas donde hay viviendas cerca, el canal es cerrado, por lo que eliminará la problemática de malos olores y riesgo de caer al cuerpo de agua, al estar completamente cerrado.

Sacar de Riberas del Bravo el flujo de agua tratada fue un compromiso hecho por la gobernadora Maru Campos con los vecinos de aquel sector, los cuales expusieron la problemática la cual ya es atendida por la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez con esta inversión de casi 50 millones de pesos.