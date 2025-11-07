—A seguir mamando del famoso “decretazo”

—Quien es quien en el destilichadero

—Otra manchita más al tigre

Otroooo tunelote cerquita de la mega cantina de la famosa X fue localizado por las autoridades la mañana de este jueves.

Cómo es el posible que exista un túnel de esta naturaleza, cuando por el sector hay elementos de la Guardia Nacional, de la Sedena, de la Migración de Gobernación, y de policías municipales y estatales, y desconocidos lo construyeron en sus propias narices.

Si bien el túnel no conectaba hasta territorio gringo, si llegaba hasta el río bravo, lo que hace suponer que apenas lo iban construyendo.

No, pues así, ¿cómo no va a pensar uno que los polleros y/o narcos andan bien arreglados con las propias autoridades?

Y no sólo en Juárez, esto ya es la misma historia en Michoacán, Veracruz, Guerrero, Zacatecas y, francamente, en todo el país, en donde suceden cosas verdaderamente extraordinarias.

***********

El Gobierno de México, ni tardo ni perezoso, ya publicó el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el famoso decretazo para importar autos usados se extiende hasta el 30 de noviembre de 2026.

Así que, si ya le echaste el ojo a uno de esos carritos “chuecos”, todavía tienes chance de sobra para traértelo, sin prisas ni apuros, compa.

¡Y cómo no! El famoso “decretazo” para la importación de autos chuecos, con tarifa de $2,500.00 MXN por unidad, queda sin cambio alguno, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo juró y perjuró a los vendedores de vehículos usados y nuevos nacionales que ahora sí habría modificaciones —claro, por eso de la competencia desleal que les pega directo en la cartera—.

Así que las administraciones municipales, como la de Sheinbaum, ya pueden ir contando con ese dinerito extra por un año y un mes más, perfecto para tapar baches, arreglar calles y, de paso, darle un buen empujoncito electoral a la causa guinda rumbo a la gubernatura 2027. Más claro ni el agua.

***********

Este sábado 8 de noviembre la colonia Chaveña se pone guapa con el “Megadestilichadero”, según contó el mero mero de Limpia, Gibrán Solís.

El funcionario recordó que, en la primera vuelta, el sábado 25 de octubre, se aventaron una buena limpia en la colonia Hidalgo y una parte de Las Américas, juntando entre 16 y 16.5 toneladas de tiliches que sacaron directo de las casas del barrio.

Por cierto, en Chihuahua capital el sistema es distinto: cada semana se atienden cinco sectores, colocando grandes contenedores los lunes, martes, jueves y viernes en distintas zonas, y las ubicaciones se publican con una semana de anticipación.

Allá no se limita a un solo sector ni se hace tanto alarde, pues entienden que es una obligación cotidiana y no una concesión especial para los ciudadanos.

La neta, en Juárez el “Megadestilichadero” se siente como fiesta de barrio: hacen todo un show y hasta el jefe de Limpia sale a presumirle a la raza cuántas toneladas de tiliches sacaron; puro orgullo juarense, pues.

En cambio, allá en chihuahuitas tierras ni hacen tanta faramalla ni lo pintan como favor especial, porque para ellos limpiar es chamba de diario: ponen los contenedores en varios sectores cada semana y anuncian la ruta con tiempo, sin tanto alarde.

Así que, mientras en Juaritos arman evento, en Chihuahua lo ven como cosa de todos los días. ¡Vaya diferencia de estilos!

***********

Resulta que la Tragedia de Carlos Manzo le cayó como anillo al dedo a Adán “El Barredor” López Hernández. Y es que, mientras todos voltean a ver ese escándalo, el paisano se da vuelo barriendo bajo la alfombra el huachicoleo fiscal, la aprobación exprés de los presupuestos —esos de Ingresos y Egresos que la mayoría guinda pasa como si fueran tortillas calientitas—, las movidas de la Marina y hasta el uso de casos de acoso sexual bien reales, pero muy útiles para distraer la atención.

Por si fuera poco, la 4T y su famoso 2P, en compañía de Claudia Sheinbaum Pardo, no dejan de hacer de las suyas metiendo ruido y desorden.

¿Quién dijo que gobernar era aburrido? Aquí pura distracción, mucho show y, eso sí, nadie pierde la pista del verdadero circo político: mientras todos miran el acto principal, los malabares en los pasillos del poder siguen igualitos… o peores.

Así que aguas, porque entre tanto escándalo, lo importante se está cocinando a fuego lento y en lo oscurito.

***********

La Guardia Nacional, surgida tras la desaparición y satanización de la corrupta e inútil Policía Federal —como lo proclamaba AMLO y asentía Claudia Sheinbaum Pardo—, se vendió como la gran solución a la inseguridad en México. Sin embargo, tras siete años de estrategia y tácticas, esa promesa se ha desmoronado en la realidad.

El caso de Carlos Manzo es claro: a pesar de estar custodiado por 14 elementos de la Guardia Nacional, fue víctima de la violencia que, lejos de disminuir, parece incontrolable. Claudia Sheinbaum, por su parte, no solo cuenta con la Ayudantía, sino que también lleva escoltas de la Guardia Nacional, y aun así fue agredida recientemente.

Durante el sexenio de AMLO se vivió el periodo con más muertes violentas en la historia reciente. Ahora, en la gestión de Sheinbaum, proporcionalmente, el número de desaparecidos va en aumento y ni siquiera se sabe si ya están muertos.

Para rematar, la Guardia Nacional, por capricho del primer y segundo piso de la 4T, depende directamente de la Sedena. Así, la supuesta solución se convirtió en otro brazo militarizado con resultados cada vez más cuestionables.

**********

Como bien dicen en el zoológico, “otra mancha más al tigre” —aunque ya parece pantera. Ahora resulta que el Congreso Nacional de Perú ha declarado persona non grata a Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de México.

Como cantaba Juan Gabriel: “¿Pero qué necesidad, para qué tanto problema?” Pero tanto ella como AMLO se sienten los “non plus ultra” de la política nacional e internacional, y parece que olvidan que en otros países no existe un “pueblo bueno y sabio” que les aplauda todo, al siete por tres.

No cabe duda de que para todos los mexicanos resulta imperdible enterarnos de cómo el “2P” de la 4T, encarnado en Claudia Sheinbaum, ya logró que Perú rompiera relaciones diplomáticas con México.

Por si fuera poco, el Congreso peruano ni siquiera quiere ver a Sheinbaum ni en pintura, así que, diplomáticamente hablando, la ha declarado non grata. Parece que busca pleitos de a gratis, como si dentro del país todo estuviera en paz. O como dice el dicho ranchero: “Todavía ve la tempestad y no se hinca”.

Sheinbaum toma a México como si fuera de su propiedad, pero la realidad es que muchos mexicanos piensan distinto a ella y a su 4T, por más “pisos” que logren con el permiso del pueblo bueno y sabio.

Son muchos los que quieren mantener relaciones diplomáticas con Perú, Bolivia, Argentina, Estados Unidos (con sus asegunes), España, la Unión Europea y demás. La soberanía nacional no depende de una corriente política, partido o, mucho menos, de una sola persona. Así las cosas.