Contenedor fantasma deja un rastro fétido y alarma a comerciantes

Eduardo Huízar
Peatones y empleados de negocios en la avenida Talamás Kamandari reportan afectaciones por el olor putrefacto que se desprende cada vez que un contenedor de residuos orgánicos pasa por la zona.

De acuerdo con los afectados, el contenedor proviene de un supermercado del sector y, en ocasiones, deja un charco a su paso.

Uno de los quejosos señaló que el olor es similar al de carne de cerdo en descomposición. Otro afirmó que el aroma se confunde incluso con el de un cuerpo humano, lo que genera alarma entre quienes transitan por el lugar.

Los comerciantes aseguraron que esta situación ocurre al menos una vez al mes.

Explicaron que el olor se introduce en los locales y provoca que los clientes crean que proviene de los propios negocios, lo que afecta sus ventas.

Añadieron que deben usar cubrebocas porque el hedor permanece por horas antes de disiparse.
