A la fecha se mantiene abierta la convocatoria para que las instituciones educativas soliciten el servicio de fumigación en sus instalaciones, mencionó Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, titular de Educación.

El programa “Fumigación por tu escuela”, impulsado por la Dirección de Educación en coordinación con la Dirección de Ecología, busca garantizar espacios más seguros y saludables para la comunidad escolar de Ciudad Juárez.

Los directores interesados en recibir este servicio deben elaborar un oficio de petición en hoja membretada, dirigido al director de Educación Municipal, Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, así como al director de Ecología, César René Díaz Gutiérrez.

La solicitud deberá incluir el nombre y nivel educativo de la institución, turno, clave del centro de trabajo, zona y sector escolar, dirección, número total de alumnos, teléfono de contacto, así como la firma del director o directora y de integrantes de la Sociedad de Padres de Familia.

La documentación se recibe en las oficinas de la Dirección de Educación, ubicadas en la calle Ignacio Ramírez 351 de la colonia Partido Romero, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a sábado. Para mayor información, se encuentra disponible el número telefónico 656-737-06-00.