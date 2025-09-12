El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Atención Ciudadana entregó mochilas y loncheras en varias escuelas primarias.



La titular de la dependencia, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que acudieron a la Escuela Primaria Fernando Ahuatzin, en donde entregaron 591 mochilas y 111 loncheras.



Comentó que también visitaron la Escuela Primaria 21 de Marzo para regalar 162 loncheras; en la Valentín Gómez Farías, 123 mochilas y 15 loncheras; en la Niñez Mexicana 291 mochilas y 48 loncheras y en la Primaria Federico Froebel 88 loncheras.



“Desde el inicio de la administración, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, nos pidió a todos los funcionarios que pongamos la educación en nuestro centro de trabajo, porque está convencido que es la mejor inversión que se puede hacer como sociedad”, resaltó.



Los padres de familia agradecieron al alcalde por la donación de mochilas y loncheras con útiles escolares, los cuales serán de gran utilidad para sus hijos.