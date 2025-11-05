La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa que la campaña de credencialización del sistema Bowí continúa en el Campus II de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), para beneficio de las y los estudiantes de las facultades de Ingeniería y Ciencias Químicas.

El módulo estará ubicado en el lobby del edificio administrativo que comparten ambas facultades, las y los estudiantes podrán tramitar o renovar su tarjeta preferencial los días jueves 6, viernes 7, lunes 10 y martes 11 de noviembre, en un horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m.

La tarjeta tiene un costo de 30 pesos y permite acceder a una tarifa preferencial del 50 por ciento, por viaje, en el sistema de transporte Bowí.

Dicha campaña tiene como objetivo acercar el trámite a la comunidad universitaria y facilitar la movilidad dentro del circuito universitario, mismo que cuenta con una ruta del Bowí que conecta las principales facultades del campus.

Para más información o dudas sobre el procedimiento, renovación o ubicación del módulo, pueden comunicarse vía WhatsApp al número (614) 512-93-86 o seguir las redes sociales oficiales de Bowí para conocer las próximas fechas y sedes.