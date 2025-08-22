Inicio » Continúa búsqueda de Jesús Manuel Luna Ríos en Guadalupe y Calvo
Chihuahua

Continúa búsqueda de Jesús Manuel Luna Ríos en Guadalupe y Calvo

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Fiscalía de Distrito Zona Sur y la Comisión Local de Búsqueda, desplegaron un operativo de rastreo en conjunto con personal del Ejército Mexicano y familiares de personas desaparecidas, para localizar a Jesús Manuel Luna Ríos, reportado como desaparecido el 23 de junio del presente año en Guadalupe y Calvo.

Con el apoyo de un binomio canino, el equipo multidisciplinario inspeccionó diversas superficies y lugares en las localidades de El Cebollino, Arroyo de Las Gallinas, Mesa de las Gallinas, El Portugal, San Manuel, El Chihuite, Arroyo del Agua y Mesa de la Cruz.

El operativo estuvo enfocado en la búsqueda de indicios para dar con el paradero de dicha persona, sin embargo, concluyeron sin reportar otras novedades.

Si cuentas con información para localizar a Jesús Manuel Luna Ríos u otra persona con estatus de desaparición, comunícate al Sistema de Emergencias 911, o al 089 para denuncia anónima.

banner

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente y coordinada en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.

You Might Also Like

You may also like

Prevén cierre agosto con más de 4 mil contagios de sarampión en...

Vinculan a proceso a pareja extranjera detenidos por robo a joyería de...

Inauguran y arrancan obras de infraestructura en planteles del Cobach de la...

Implementan operativo en Moris ante reportes de sujetos armados

Refrendan coordinación Fiscalía Anticorrupción y Presidenta del TSJ para hacer frente a...

Benefician con auxiliares auditivos y prótesis de pierna a 41 personas de...

Juárez noticias All Right Reserved.