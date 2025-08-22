La Fiscalía de Distrito Zona Sur y la Comisión Local de Búsqueda, desplegaron un operativo de rastreo en conjunto con personal del Ejército Mexicano y familiares de personas desaparecidas, para localizar a Jesús Manuel Luna Ríos, reportado como desaparecido el 23 de junio del presente año en Guadalupe y Calvo.

Con el apoyo de un binomio canino, el equipo multidisciplinario inspeccionó diversas superficies y lugares en las localidades de El Cebollino, Arroyo de Las Gallinas, Mesa de las Gallinas, El Portugal, San Manuel, El Chihuite, Arroyo del Agua y Mesa de la Cruz.

El operativo estuvo enfocado en la búsqueda de indicios para dar con el paradero de dicha persona, sin embargo, concluyeron sin reportar otras novedades.

Si cuentas con información para localizar a Jesús Manuel Luna Ríos u otra persona con estatus de desaparición, comunícate al Sistema de Emergencias 911, o al 089 para denuncia anónima.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente y coordinada en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.