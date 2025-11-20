Como parte de los trabajos de investigación que permitan dar con el paradero de Sofía Hernández Blanco, reportada como desaparecida el 25 de octubre del presente año en Ciudad Juárez, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y a la Familia, realizó un operativo de búsqueda y rastreo en la carretera Juárez – Ascensión y un cateo en la colonia San José.

En el rastreo, se recorrió y se inspeccionó de manera pedestre la zona desértica, así como un cateo en una vivienda que se ubica en la colonia San José, en búsqueda de indicios para esclarecer la desaparición.

Posteriormente, una agente del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación recorrieron la colonia San José, en donde pegaron y repartieron pesquisas para su difusión.

Dicha acción estuvo encabezada por la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas no Localizadas o Desaparecidas, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), personal de la Unidad de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, el área de Antropología, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional, Protección Civil y la Comisión Local de Búsqueda.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda de personas no localizadas y desaparecidas.