Ciudad Juárez

Continúa la J+ con esfuerzos para mejorar el suministro de agua; colocará válvulas nuevas en diversos puntos de la ciudad

Los días lunes y martes realizarán la instalación de válvulas nuevas en diversas zonas de la ciudad, para mejorar la presión y el servicio de agua potable.

El próximo lunes 17 de noviembre, se llevará a cabo la instalación de una válvula de seccionamiento en las calles; avenida Paseo Triunfo de la República cruce con avenida Adolfo López Mateos. Esto como parte de los trabajos de sectorización del distrito de operación número 5.

Mientras que el día martes 18 de noviembre, se llevará a cabo la instalación de 3 válvulas de seccionamiento en las calles: Avenida Paseo Triunfo de la República, Avenida de la Raza y Vicente Guerrero, todos con cruce con Avenida Adolfo López Mateos.

Derivado de estos trabajos de instalación de válvulas nuevas, se verá afectado el servicio en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en las colonias Colegio, Los Nogales, Magistral, esperando terminar en el menor tiempo posible para reestablecer el servicio inmediatamente.

