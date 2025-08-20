La Dirección de Salud Municipal continúa con la campaña de vacunación a fin de proteger a la población contra el sarampión, rubeola, paperas y neumococo, dio a conocer Daphne Santana Fernández, titular de la dependencia.

Exhortó a la ciudadanía que requiera alguna de estas vacunas a que acuda al módulo municipal instalado en el S-Mart Altamirano, en la Zona Centro, el cual ofrece los servicios de 11:00 a 17:00 horas y continuará en funciones hasta el 29 de agosto.

El objetivo de esta campaña es completar los esquemas de vacunación de infantes menores de 9 años de edad y población que tiene de 10 a 49 años, indicó.

Informó que la Dirección de Salud continuará implementando acciones para fortalecer el bienestar de la comunidad y promover una cultura de prevención.