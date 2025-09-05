En continuidad con las acciones de revisión a las policías municipales, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), llevó a cabo 2 inspecciones más en las corporaciones locales de Chínipas y de Guazapares, las cuales fueron encabezadas por personal de Despliegue Policial.

El primer pase de revista se efectuó el pasado 4 de septiembre en la comandancia de Chínipas, donde los agentes de la Policía del Estado revisaron un total de 34 armas de fuego y 14 elementos operativos.

Durante el control, se encontraron irregularidades, solo ocho agentes municipales contaban con la acreditación correspondiente para portar armas de fuego, además, según los estándares de la Licencia Oficial Colectiva, les fueron retiradas 19 armas de fuego y puestas a disposición de la SSPE.

En el municipio de Guazapares se efectuó el pase de revista durante la noche del pasado jueves, donde 13 elementos y 52 armas de fuego fueron objeto de escrutinio, como resultado, la SSPE retiró 22 armas.

En contraparte, los 13 elementos cumplieron con sus respectivas acreditaciones para el correcto desempeño de sus funciones.

En ambos casos, la Policía del Estado a través del Departamento de Control de Armamento y Equipo, resguardó el equipo retirado hasta que las corporaciones municipales subsanen las irregularidades.

Estas acciones son implementadas de manera extraordinaria para impulsar y motivar una mejora continua en los servicios de seguridad pública, a través de un apego constante a la legalidad, para con ello, generar policías municipales más confiables y aptos.