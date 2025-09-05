Inicio » Continúa SSPE con desarme a policías municipales de Chínipas y Guazapares
Chihuahua

Continúa SSPE con desarme a policías municipales de Chínipas y Guazapares

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

En continuidad con las acciones de revisión a las policías municipales, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), llevó a cabo 2 inspecciones más en las corporaciones locales de Chínipas y de Guazapares, las cuales fueron encabezadas por personal de Despliegue Policial.

El primer pase de revista se efectuó el pasado 4 de septiembre en la comandancia de Chínipas, donde los agentes de la Policía del Estado revisaron un total de 34 armas de fuego y 14 elementos operativos.

Durante el control, se encontraron irregularidades, solo ocho agentes municipales contaban con la acreditación correspondiente para portar armas de fuego, además, según los estándares de la Licencia Oficial Colectiva, les fueron retiradas 19 armas de fuego y puestas a disposición de la SSPE.

En el municipio de Guazapares se efectuó el pase de revista durante la noche del pasado jueves, donde 13 elementos y 52 armas de fuego fueron objeto de escrutinio, como resultado, la SSPE retiró 22 armas.

banner

En contraparte, los 13 elementos cumplieron con sus respectivas acreditaciones para el correcto desempeño de sus funciones.

En ambos casos, la Policía del Estado a través del Departamento de Control de Armamento y Equipo, resguardó el equipo retirado hasta que las corporaciones municipales subsanen las irregularidades.

Estas acciones son implementadas de manera extraordinaria para impulsar y motivar una mejora continua en los servicios de seguridad pública, a través de un apego constante a la legalidad, para con ello, generar policías municipales más confiables y aptos.

You Might Also Like

You may also like

Presenta alcalde de Chihuahua, Cuarto Informe de Gobierno; su prioridad “Cuidar a...

Seguirá la lucha para que Chihuahua de pensión a población con discapacidad...

Urgen diputados a estado y municipios a implementar medidas para la captación...

Invitan a formar parte de las actividades por la conmemoración del Día...

Prevé CEPC lluvias y descenso de temperaturas para mañana en la región...

Detienen a madre e hija por golpear a otra mujer en Parral

Juárez noticias All Right Reserved.