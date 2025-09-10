Inicio » Continúan labores de rastreo en Arroyo de Baporeachi, municipio de Carichí
Chihuahua

Continúan labores de rastreo en Arroyo de Baporeachi, municipio de Carichí

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, dio seguimiento a los trabajos de rastreo efectuado en el lugar conocido como Arroyo de Baporeachi de Arriba, municipio de Carichí.

Previamente, el jueves 28 de agosto del 2025 se realizó una intervención en ese lugar, acción de búsqueda en la que se encontraron diversos fragmentos y 11 piezas dentales.

La continuación de los trabajos en seguimiento a diversas carpetas de investigación, se efectuaron desde temprana hora de ayer martes con la participación de agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y un perito especializado en criminalística de campo.

En el lugar localizaron diversos fragmentos óseos que fueron embalados y asegurados por personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para su análisis e identificación.

banner

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.

You Might Also Like

You may also like

Analiza Maru Campos paquete económico 2026

Reconoce SSPE labor de Tamizajes y área médica de Justicia Cívica

Localizan en Washington a masculino reportado desaparecido en Cuauhtémoc

Inservible la reforma a la Ley Aduanera si no se establece el...

Aprueban en Comisiones propuesta de Arturo Medina para sancionar a quienes pongan...

Propone Fiscal Anticorrupción a senadores agenda legislativa común contra la corrupción

Juárez noticias All Right Reserved.