La Fiscalía de Distrito Zona Occidente a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, dio seguimiento a los trabajos de rastreo efectuado en el lugar conocido como Arroyo de Baporeachi de Arriba, municipio de Carichí.

Previamente, el jueves 28 de agosto del 2025 se realizó una intervención en ese lugar, acción de búsqueda en la que se encontraron diversos fragmentos y 11 piezas dentales.

La continuación de los trabajos en seguimiento a diversas carpetas de investigación, se efectuaron desde temprana hora de ayer martes con la participación de agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y un perito especializado en criminalística de campo.

En el lugar localizaron diversos fragmentos óseos que fueron embalados y asegurados por personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para su análisis e identificación.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.